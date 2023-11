A 69ª Feira do Livro de Porto Alegre recebe nesta segunda-feira (6) a pianista Olinda Allessandrini, uma das mais versáteis e conceituadas musicistas de concerto em atividade no Rio Grande do Sul, para uma sessão de autógrafos do livro Notas em Pauta, lançado em setembro pela Casamundi. Será às 18h na Praça de Autógrafos Gerdau, na Praça da Alfândega.