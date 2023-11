A Feira do Livro de Porto Alegre voltou a receber bom público na ventosa manhã deste sábado (4). Os visitantes aproveitaram que a chuva deu uma trégua para olhar as bancas na Praça da Alfândega. De blusões, casacos e até mantas, muitos aproveitam o sol depois de dois dias de chuva. Em torno das 10h, fazia 16ºC no Centro Histórico.