Ainda com chances tímidas, Fortaleza e Flamengo praticamente deram adeus ao sonho de continuarem na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Em duelo direto na parte de cima da tabela, a dupla não movimentou o placar na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), e ficou no 0 a 0 nesta terça-feira, na sequência da 35ª rodada.