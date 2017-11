Tonho Crocco, integrante do projeto Flashlight Alexandre Pinto / Divulgação

O GROOVE DE GEORGE CLINTON NO OCIDENTE

O Ocidente Acústico, um dos eventos mais tradicionais do bar Ocidente (Rua João Telles, 940), recebe nesta quinta (2) o show do projeto Flashlight. A banda é uma parceria entre membros da Ultramen e da Comunidade Nin-Jitsu, que se reúnem com diversos músicos do Rio Grande do Sul para tocar canções de George Clinton e de seu Parliament-Funkadelic, como One Nation Under a Groove, Do That Stuff e a própria Flashlight, que dá nome ao show. Formada após a apresentação de Clinton na Reitoria da UFRGS em 1996, a banda tem formação mutante e, atualmente, conta com Tonho Crocco (vocal), Fredi Chernobyl Endres (guitarra e vocal), Rodrigo Siervo (sax), Julio Porto (guitarra), Diego Silveira (bateria), Leonardo Boff (teclados), Chico Paixão (guitarra e vocal), Everton Velasques (baixo) e Erick Endres (guitarra). Os ingressos para a apresentação, marcada para as 23h, custam R$ 30 e podem ser comprados na bilheteria do local, na hora.

IRISH FELLAS NO CISNE BRANCO

Quem quiser curtir o final de tarde do feriado sobre as águas do Guaíba tem a opção de um passeio com música a bordo do Cisne Branco. Com partida prevista para às 18h no armazém B3 do Cais do Porto, o barco será palco da apresentação da banda gaúcha Irish Fellas, conhecida por tocar música tradicional irlandesa. Além de canções como Angelina's Reel Set, Wild Rover e The Mountain Set, o grupo, originalmente um trio, deve apresentar ao público seu mais novo integrante. Os ingressos custam R$ 40 e estarão à venda no local, sujeitos à disponibilidade de 300 pessoas comportadas pelo barco.

PORTO ALEGRE VISTA DE CIMA

Imagens aéreas de pontos turísticos e belas paisagens de Porto Alegre são o foco da exposição A Porto Alegre dos Pássaros, que o diretor de cena, roteirista e fotógrafo Daniel Marvel inaugurou ontem na Biblioteca Sicredi (Av. Assis Brasil, 3.940). As fotografias escolhidas mostram a curiosidade do artista em perceber paisagens do cotidiano dos porto-alegrenses "sob o ponto de vista que até pouco tempo atrás era privilégio dos pássaros". Com trabalhos no cinema e no mercado publicitário, Marvel dá destaque em seus trabalhos à escolha das cores e enquadramentos. A mostra faz parte do projeto Quarta Cultural, iniciativa do Sicredi em parceria com o Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, e pode ser visitada até 6 de dezembro, de segundas a sextas-feiras, das 9h às 18h, gratuitamente.