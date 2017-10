A música pop sempre foi, para o bem ou para o mal, uma baliza razoavelmente segura de como os jovens veem o mundo naquele momento da vida entre o fim da infância e as responsabilidades adultas. Pois o novo ponto de vista vigente foi deliberado e anunciado por Dua Lipa de forma explícita em seu maior hit, New Rules: uma lista de conselhos para adolescentes que levaram um fora. E, se empoderamento feminino, combate a abusos masculinos e sororidade são hashtags onipresentes em 2017, não foi à toa que a artista londrina com ascendência albanesa foi um dos grandes nomes da música pop do verão no hemisfério norte. E agora ela chega em alta para a temporada de calor nos trópicos.

Dua Lipa começou a cantar aos 14 anos. Ganhou notoriedade, como grande parte das cantoras pop de hoje, fazendo covers no YouTube. Descoberta na internet, assinou contrato com a gravadora Warner em 2015 e passou a lançar singles como Room for 2 e Thinking 'Bout You. O álbum de estreia, homônimo, veio em junho de 2017, apresentando New Rules. A música ganhou status de hit e é sucesso nas rádios e nas pistas há quatro meses. E faixas como New Love, Be the One, Last Dance, Hotter than Hell, Blow Your Mind (Mwah) e Lost in Your Light também estão entre as preferidas dos fãs.