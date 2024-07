Afetado por enchentes em 2023 e 2024, o Vale do Taquari luta para se reerguer. Com o objetivo de promover a retomada econômica e turística da região, a Associação Amigos de Cristo de Encantado (AACE), com apoio da Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amturvales), lançou, nesta sexta-feira (19), a campanha Visite o Vale do Taquari, desfrute dos atrativos turísticos locais e acesse gratuitamente o Cristo Protetor de Encantado.