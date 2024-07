Com cesta para piquenique, complexo aos pés do Cristo Protetor terá loja de vinhos

Vem do Vale dos Vinhedos o novo atrativo do Boulevard Encantado, complexo localizado aos pés do Cristo Protetor, uma boa notícia para o Vale do Taquari. A vinícola Lidio Carraro, de Bento Gonçalves, terá loja de vinhos no empreendimento, que será aberto ao público ainda neste ano, em novo sinal de manutenção de investimentos na região duramente atingida pela enchente.