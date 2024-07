Importância econômica, turística e cultural: festas municipais são estratégicas na reconstrução do RS

A Feira do Mel, Rosca e Nata, em Ivoti, é essencial para a renda anual do apicultor Leonir Krug, 55 anos. A 17ª edição do evento é apenas uma das festividades gaúchas que precisaram ser adiadas por causa da enchente de maio. Assim como a cidade do Vale do Sinos, outros municípios se readaptaram para garantir a realização de celebrações. Para especialistas da área do turismo, as feiras e festas são responsáveis por gerar fluxo turístico, emprego e movimentar as economias locais, ajudando a reerguer o Rio Grande do Sul.