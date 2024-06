Desfile no centro, cadeiras na rua e cabine para autistas: as novidades do Natal Luz de Gramado

A programação do Natal Luz de Gramado voltará a ser realizada no Centro da cidade mais turística do Estado após 11 anos. As mudanças das atividades foram explicadas nesta quinta-feira (27), durante uma audiência pública realizada na Câmara de Vereadores, que contou com a presença da presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, o secretário de Turismo de Gramado, Ricardo Reginato, o prefeito Nestor Tissot, o vice-prefeito Lúia Barbakov, e a secretária da Fazenda Sônia Molon.