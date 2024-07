Turismo e comércio Notícia

Feira do Mel, Rosca e Nata tem primeiro final de semana de atividades em Ivoti

A 17ª edição do evento começou na sexta-feira e continua nos dias 5, 6 e 7 de julho no Núcleo de Casas Enxaimel. A expectativa do município é de superar a marca de público do ano passado, com mais de 40 mil presentes nos seis dias de festa

30/06/2024 - 11h51min