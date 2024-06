A cuca Auf Wiedersehen – “adeus” ou “até logo” em alemão – é a mais vendida da 24ª Festa das Cucas, que ocorre em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. Este sábado (22) foi o segundo dia do evento que segue até domingo (23), no Parque da Oktoberfest (veja a programação completa no fim da reportagem).