A neblina, condição bastante comum do outono e inverno gaúchos, pode ser um dos maiores desafios dos aeroportos espalhados pelo Rio Grande do Sul, que agora absorvem parte da malha aérea do Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre. O Salgado Filho está fechado por causa dos alagamentos. Em Caxias do Sul e em Santo Ângelo, as alternativas são investir em novos equipamentos ou ajustar os horários dos voos.