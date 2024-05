Até o começo do mês como opção para voos com destinos finais na Serra, o Aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, se tornou uma das principais alternativas das companhias aéreas para visitantes que buscam diferentes regiões do Estado. O novo cenário ocorre em função do fechamento do Salgado Filho, em Porto Alegre, alagado pela enchente e sem previsão de voltar a funcionar. E um dos principais desafios da gestão é melhorar as condições de pouso em dias de neblina intensa, aumentando as possibilidades de chegadas.