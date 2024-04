Atrativos históricos, culturais e gastronômicos estão entre as opções para o visitante que deseja conhecer o noroeste do Estado. Um projeto de lei (570/22) criou a Rota Turística do Caminho das Missões no Rio Grande do Sul e foi aprovado pelo Senado. Assim que entrar em vigor, a região entrará para a rota dos programas de incentivo do governo federal, impulsionando o turismo local. A proposta será encaminhada à sanção presidencial na próxima semana e pode contribuir com o desenvolvimento econômico e social das cidades que fazem parte do roteiro.