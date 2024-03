O Rio Grande do Sul está próximo de ter um novo roteiro turístico oficial, o que significa a inclusão em programas do Ministério do Turismo e acesso políticas de incentivo. O Senado aprovou um projeto de lei que institui a Rota Turística do Caminho das Missões, entre as regiões noroeste e a fronteira oeste do Estado. Agora, o texto só depende da sanção do presidente Lula.