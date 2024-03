Da esperança de um salto no turismo à baixa no número de visitantes que já recebia, Cambará do Sul está preocupada com o impacto no comércio local. O acesso aos parques nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral passou a ser cobrado após a concessão à Urbia. O preço dos ingressos dos cânions chega a R$ 97 por pessoa, inibindo o turista recorrente, aquele que vai ao local com frequência, sem ainda ter começado a atrair o tipo de visitante que tem maior poder aquisitivo.