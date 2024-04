Poucos sabem, mas o vinho gaúcho não nasceu na Serra, referência nacional nesse tipo de bebida. O pioneirismo da vitivinicultura no Rio Grande do Sul aconteceu nas Missões, no Noroeste, mais de 250 anos antes dos italianos popularizarem essa atividade, vinda com eles na imigração de 1875. Foi na região missioneira que o jesuíta espanhol Roque González de Santa Cruz introduziu as primeiras videiras no território gaúcho. González fez isso a partir de 1619, com castas descendentes das uvas tintilla, criolla e criolla chica, que vinham da província de Rioja (Espanha). Produzia vinho de missa, óbvio.