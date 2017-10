Silvana Aibel Perusso Garbin / Divulgação

No dia 4 de novembro, o Ecomuseu da Cultura do Vinho, em Faria Lemos, interior de Bento Gonçalves, vai abrir suas portas para o Dal Pizzol Day Festival. A 3ª edição do evento receberá famílias, grupos de amigos e casais com vinhos, espumantes, quitutes e boa música. Serão nove horas para curtir ao ar livre tudo o que a cultura do vinho e a gastronomia proporcionam, aliados a um cenário natural privilegiado pela fauna e flora da região.

A partir do meio-dia, o espumante já estará gelado e o fogão aquecido, preparando os quitutes que poderão ser saboreados no almoço e durante todo o festival. O cardápio inclui, entre outros, hambúrgueres, massas e batata rústica, que poderão ser harmonizados com vinhos, espumantes e suco de uva. Entre as atrações musicais confirmadas, estão as bandas Monty Python Band e Dan Ferreti e Percussão. Para quem curte carros antigos, o local sediará o 55º Encontro Mensal do Veteran Car Vinhedos.

Ingressos estarão à venda no local a R$ 15 por pessoa, com direito a uma taça personalizada com uma dose de vinho, espumante ou suco de uva. Mais informações pelo telefone (54) 3449-2255 ou pelo e-mail dalpizzol@dalpizzol.com.br.