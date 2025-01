Com acervo de mais de 2 mil pranchas, loja em Tramandaí preserva história do surfe gaúcho

Quem entra no estabelecimento de madeira localizado na Avenida Rubem Berta, no centro de Tramandaí, logo tem sua atenção voltada para os objetos coloridos no teto. É ali que ficam algumas das pranchas mais antigas do acervo de mais de 2 mil peças da Proibt Wave — uma verde escura, por exemplo, é da década de 1970. Fundada há quase 40 anos por três irmãos, a loja testemunhou as mudanças do Litoral e do esporte, mas segue preservando a história do surfe gaúcho.

O proprietário do estabelecimento, Sergio Augusto Antunes, 63 anos, conta que o negócio começou em um galpão, na década de 1980. Na época, ele e dois irmãos passaram a consertar as pranchas de grupos que vinham para o Litoral Norte surfar.

— A gente começou a fazer uns consertos no fundo do quintal, como a maioria das fábricas daquela época. E aí pintava uns consertos tão difíceis, com pranchas quebradas no meio, que a gente pensou que se conseguia fazer esses consertos, conseguia fazer prancha também. Então, a gente começou oficialmente em 1988, porque foi quando a gente começou a fabricar pranchas. Mas erramos muito no começo, porque a gente não tinha nem ideia de como fazer — recorda.

Os irmãos ficaram 10 anos produzindo pranchas em um espaço alugado e, com o dinheiro das vendas, conseguiram comprar a sede atual do estabelecimento. Sergio destaca que a demanda era grande, pois o negócio foi um dos primeiros do ramo na região. Por isso, atendiam surfistas de todos os cantos do Rio Grande do Sul.

Com o decorrer dos anos, a loja ficou ainda mais conhecida e passou a atender pessoas inclusive de outros locais do Brasil, como Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. Entretanto, na percepção de Sergio, houve uma queda no engajamento com o esporte — mesmo com a inclusão nos Jogos Olímpicos — e, por consequência, nas demandas do negócio.

O proprietário, que é natural de Alegrete e se mudou para o Litoral com a família quando era adolescente, atribui a redução à falta de interesse dos mais jovens. Assim, garante que sua clientela é mais velha e que a demanda só se renova um pouco no verão, em função das aulas de surfe.

— Tenho um monte de amigos surfistas que não conseguem botar os filhos no surfe, porque a gurizada não quer. A gurizada quer futebol ou skate, algo que não dê muito trabalho. O surfe é complicado e trabalhoso — comenta Sergio, acrescentando que começou a surfar na adolescência, quando surfistas de Porto Alegre passaram a praticar o esporte em Tramandaí.

Mudanças no esporte

O proprietário da loja destaca que, ao longo de quase 40 anos, muita coisa mudou em relação ao esporte. Naquela época, segundo Sergio, o processo para aprender e praticar envolvia “muito perrengue”. Ele lembra, por exemplo, que os grupos vinham de ônibus para o Litoral e precisavam descobrir muitas coisas sozinhos, com tentativa e erro.

Apesar de todas as mudanças e de não ter um sucessor, pois os filhos não se interessam pelo esporte, Sergio não cogita encerrar o negócio. E a motivação vem do gosto pela área:

— É o que eu sei fazer também, é trabalhar com esse pessoal aí, não adianta. Estou há muito tempo trabalhando no meio dessa galera e já estou muito conhecido também. Então, sempre tive bastante clientela, mesmo que tenha diminuído bastante, todo mundo conhece, não só aqui em Tramandaí, mas em todo o Estado.

Acervo com mais de 2 mil peças

Dentro do estabelecimento, Sergio mantém um acervo com mais de 2 mil pranchas. Entre elas, muitas antigas. As que estão expostas no teto, por exemplo, são das décadas de 1970 e 1980. Perto da entrada, está sua maior relíquia, que era usada por volta de 1950:

— Ela é de madeira, é Alaia o nome dela. Pessoal começou nisso aqui mesmo, lá nos primórdios dos anos 1950. Não tinha prancha de fibra naquela época, então era esse tipo.

Pelo interior da loja, é possível ver pranchas dos mais diversos modelos, cores e tamanhos. Os objetos se empilham aos montes nos fundos e no segundo andar do estabelecimento – onde Sergio ainda faz consertos. Roupas e outros acessórios de surfe antigos também estão expostos no local.

De acordo com o proprietário, as pranchas antigas foram adquiridas em “rolos”. Isso porque muitas pessoas não tinham dinheiro para comprar um equipamento novo e, portanto, davam o seu usado e uma quantia um pouco menor para fechar o negócio.