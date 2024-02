O avanço das dunas sobre construções no litoral gaúcho não é algo recente. Nauri Ferreira, 56 anos, por exemplo, há 25 trava uma luta para manter de pé sua casa de veraneio na praia de Quintão, em Palmares do Sul, no Litoral Norte. Ao menos duas vezes por ano, o pedreiro se dedica à manutenção necessária para manter a construção. Seus aliados nesse combate são uma pá e um carrinho de mão. Durante três ou quatro dias seguidos, ele trabalha retirando a areia que se acumula aos montes na parede lateral da casa.