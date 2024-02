Presença sempre confirmada no verão do Litoral Norte, o jornalista aposentado Lauro Quadros, de 84 anos, divide o tempo entre a Praia de Atlântida, o apartamento com vista para o mar em Capão da Canoa e as caminhadas vespertinas pela beira da praia. Com mais de 60 anos de carreira, ex-apresentador do programa Polêmica e ex-integrante do Sala de Redação, da Rádio Gaúcha, Quadros está aposentado há nove anos. Há mais de quarenta, frequenta Capão da Canoa junto da esposa, Maria Helena Quadros, 81 anos. Neste ano, o veraneio iniciou no fim de dezembro e segue, ao menos, por mais duas semanas.