Após reclamações de veranistas e moradores da praia do Remanso, em Xangri-Lá, a prefeitura da cidade confirmou que publicará um decreto que estabelece regras para a instalação de tendas por parte dos condomínios no município. A principal determinação que constará no documento é o limite no número de tendas que poderão ser colocadas na praia sem a presença de público.