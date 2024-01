Entre a segunda (8) e a terça-feira (9), 631 casos de lesões por queimaduras de águas-vivas foram registrados no Litoral Norte pelos guarda-vidas. Desde o início da Operação Verão, no final do mês de dezembro do ano passado, já foram informados cerca 8,3 mil casos de lesões por água-viva. O número é pouco inferior ao contabilizado no mesmo período da operação da temporada anterior, quando foram 8,6 mil ocorrências.