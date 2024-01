Ao chegar na praia do Cassino, nesta terça-feira (9), os veranistas do Litoral Sul se surpreenderam com a areia cheia de águas-vivas mortas. Cerca de 6 mil animais foram encontrados encalhados entre as guaritas 17 e 19 da praia de Rio Grande. Trata-se de mães-d'água da espécie Lychnorhiza lucerna, que costumam encalhar durante o verão gaúcho. Elas são inofensivas e podem ser identificadas pela ausência de tentáculos.