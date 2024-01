Veranistas do Litoral Sul avaliaram de forma positiva a existência de um trecho onde o acesso de veículos é proibido na praia do Cassino, em Rio Grande. O local é conhecido pela circulação de carros em sua extensa faixa de areia, que agora tem 350 metros exclusivos para pedestres, entre as ruas Júlio de Castilhos e Rio de Janeiro. O movimento de pessoas, contudo, é bem maior nos espaços onde a tradição pode ser mantida.