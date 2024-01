Apesar do céu nublado e promessa de tempo chuvoso, o cheiro do churrasco dominou as ruas de Atlântida, em Xangri-lá, desde as primeiras horas deste sábado (27). Ao longo de três quilômetros de churrasqueiras montadas na praia, assadores se reuniram para fazer "o maior churrasdo do mundo", conforme a organização entitula o Paleta Atlântida. Apesar da queridinha ser a paleta de cordeiro — que, inclusive, dá nome ao evento —, não há restrição para variedades.