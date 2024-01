O relógio marcava 12h14min quando Felipe Costa da Silva, 35 anos, cruzou a linha de chegada e se tornou tetracampeão da tradicional Travessia Torres Tramandaí (TTT), na categoria individual. Morador de Tubarão, em Santa Catarina, o atleta fez o trajeto de 84 quilômetros pelas areias das praias do Litoral Norte até o ponto final, na Barra de Imbé, em seis horas e 14 minutos — pouco tempo a mais do que no ano anterior, quando também foi o primeiro a concluir a prova.