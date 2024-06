Dentro de um mês e um dia, o Estado celebra a passagem de uma data que está profundamente ligada a sua história e desenvolvimento. Em 25 de julho de 2024, completam-se 200 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul. Foi em São Leopoldo, em 1824, que as primeiras famílias chegavam por aqui. E para marcar o bicentenário, a programação contempla não só o berço dessa trajetória, mas dezenas de cidades gaúchas com raízes alemãs.