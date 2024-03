A música clássica da Alemanha foi a trilha sonora do lançamento da programação do bicentenário da imigração alemã no Rio Grande do Sul, na noite desta quinta-feira (14), em Porto Alegre. O evento ocorreu na sala da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) e reuniu autoridades políticas e do setor privado.