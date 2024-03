O cônsul-geral da Alemanha em Porto Alegre, Marc Bogdahn, está com a agenda repleta em 2024 devido ao bicentenário da imigração alemã no Brasil. Desde 2023 na representação diplomática do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ele veio de Brasília, onde trabalhou durante quatro anos na embaixada. No consulado, está em contato direto com as comunidades e entidades fundadas pelos imigrantes e seus descendentes nos últimos dois séculos.