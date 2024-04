Lenço, camisa, bombacha, bota, chapéu e cuia na mão. Essa é a imagem do gaúcho que tradicionalmente vem à cabeça de muitas pessoas, sobretudo de fora do Estado. O morador do Rio Grande do Sul, porém, não se restringe a esse retrato: possui também diversas outras facetas e camadas. Ainda que continue emoldurado pela tradição, o gaúcho muda, acompanhando o ritmo da vida contemporânea, abrindo-se ao novo e adaptando-se, em maior ou menor grau. Um gaúcho em movimento.