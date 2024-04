Os exploradores pertencem ao mundo. Construíram suas bases no RS, mas nasceram para explorar o Brasil e outros países. Simbolizam um “chimarrão em movimento”. Para eles, o mais importante é, justamente, estar em movimento. Esse perfil de gaúcho – um dos três mapeados pelo estudo Persona, encomendado pelo Grupo RBS – representa 26% da população gaúcha, de acordo com os resultados da pesquisa. No seu próprio ritmo, querem sair e conhecer. Isso, claro, sem nunca abandonar as raízes ou esquecer da família e dos amigos.