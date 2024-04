Se as tradições atravessam em maior ou menor grau os três perfis traçados pela pesquisa Persona, é no coração do Guardião que elas ocupam um amplo espaço. Em todo o Estado, este perfil, defensor dos valores da terra, representa 21% da população. Esses gaúchos não se veem fora de onde moram, longe das pessoas queridas, de acordo com os relatos colhidos pelo estudo encomendado pelo Grupo RBS. Preferem a casa, a terra, os passeios por lugares que têm a ver com a família.