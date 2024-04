O gaúcho está em movimento, adaptando-se a um mundo em transformação, ao qual está conectado. Ao mesmo tempo em que se abre para o novo, preserva as tradições, em maior ou menor grau: há um desejo genuíno de mantê-las vivas, bem como de reverenciar sua história, suas raízes e sua família. Em meio a esse cenário, os moradores do RS relatam maior satisfação com a vida atualmente, aponta a pesquisa Persona, realizada pelo Grupo RBS para entender os perfis dos gaúchos.