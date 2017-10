O arquiteto André da Rocha Ferreira, do escritório Arquitetura DEacordo, tinha como aliada no projeto deste apartamento a arquitetura do prédio. O grande vão das janelas, que poderia ser um empecilho para ter armários aéreos, foi valorizado pela marcenaria sob medida com vidro transparente e melamina preta – que ainda ganhou uma fita de LED na parte inferior e serve de reforço para a bancada de silestone.