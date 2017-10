– É claro que absorvi um pouco do conceito nórdico, que está bem representado na cozinha – diz Camila, ao explicar o conceito do apartamento em que mora com o marido e o filho pequeno, no bairro Rio Branco.

Assim como outros itens do apartamento europeu, os armários da cozinha foram trazidos em um contêiner, e as propostas que complementaram o ambiente ganharam toques inusitados. Entre elas, o uso de compensando naval no lugar de pedras na bancada e um trabalho sob medida, executado por uma marcenaria, com furos que permitem que prateleiras, ganchos e até mesmo o escorredor de louças tenham as posições alteradas quando desejado. Outro ponto forte: eletrodomésticos como geladeira e máquina de lavar louça ficam ocultos dentro das portas.