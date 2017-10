Eduardo Liotti / Divulgação

Como mandam as normas extraoficiais de eventos de arquitetura e decoração, lançamentos e tendências fazem parte de todo o percurso com mais de 2 mil metros quadrados da Mostra Elite Design. Em sua primeira edição, está aberta ao público até o dia 30 de novembro no Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre com vários espaços voltados para as águas do Guaíba.

Entre as estruturas da sede do clube – revitalizada para a exposição e com novas construções e contêineres –, primam cores como o rosa quartz e metalizados mais foscos (o bronze rosado em alta também sede espaço para um dourado mais discreto).

A madeira protagoniza muitos recantos em móveis, paredes e teto – em formatos diversos, na versão de ripas, tábuas ou ainda valorizando as vigas originais do prédio.

Azul e geometria

O Le Bleu Loft (na foto acima), de Marcelo Minuscoli, traz referências ao estilo urbano, tendo como base tons de cinza, azul-petróleo, preto e caramelo. A maior parte do mobiliário é autoral

Laca dourada fosca

O Chez Mói Tramontina é o espaço do designer de interiores Rogério Linck Figueira com mistura do clássico europeu e o contemporâneo. Os móveis da cozinha são Florense, e a pedra é da Pietra Nobre

Madeira ripada

Clevou ao seu espaço, o Lounge do Espumante, um grande painel (executado pela marcenaria Collet) que soma duas tendências: os ripados e as formas orgânicas

Rosa quartz

O tom do sofá da La Tabla é uma das tendências de 2017, e a engenheira civil Rosane Dulinski e a arquiteta Karina Dulinski criaram esse romântico Dia da Noiva. As pinturas de Juliano Lopes foram feitas especialmente para o espaço

Dica Casa & Cia

O detalhe escolhido pelo Casa&Cia foi a cabeceira da cama do Studio do Remador, de Marie Hellen Mafaldo Böttcher. Quer renovar o visual em casa? Tenha esse mesmo efeito usando um tapete descolado – na foto, é um killim da Expresso do Oriente

Programe-se:

Mostra Elite Design

Até 30 de novembro

GPA – Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre (Rua João Moreira Maciel, 470).

De terças a sextas das 15 às 21 horas; sábados e domingos das 12 às 20h30min

Ingressos: R$ 35

Van: nos dias de visitação, a partir das 14h30min, há um serviço de van saindo do DC Shopping. Informações: (51) 3516-5393.