O Argo Endurance, a configuração para o trabalho do hatch compacto Fiat, é exclusiva para venda direta. A nova opção é uma versão despojada do Argo Trekking e chega com a mesma proposta do Volkwagen Polo Robust. O Fiat Argo Endurance tem preço promocional de lançamento de R$ 79.990, em venda direta, desconto de 11,2% sobre R$ 89.990.