O Wrangler e o Gladiator Rubicon 2025 chegam ao Brasil na configuração mais radical da Jeep. O utilitário esportivo e a picape trazem aperfeiçoamentos visuais, no interior e conectividade. Contam também com mais de 70 acessórios Mopar para personalização. O preço sugerido do Jeep Wrangler Rubicon e do Gladiator Rubicon é de R$ 499.990.