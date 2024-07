A GWM lança programa de carro por assinatura no Brasil. As quatro versões da linha Haval H6 - HEV2, PHEV19, PHEV34 e GT - são as primeiras disponíveis. Dentro de 60 dias será a vez da linha Ora 3 integrar o Assinatura GWM. A assinatura pode ser feita no site da montadora ou nas concessionárias da marca e a GWM terá a colaboração da Localiza, Unidas, Movida e LM.