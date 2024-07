Do pioneiro 147 ao Fastback, a história da fábrica mineira é marcada pela inovação, ousadia e o lançamento de veículos que avançaram no mercado. No período, o complexo Fiat, a partir de janeiro de 2021 Stellantis, produziu mais de 17,5 milhões de veículos. Com investimentos de R$ 14 bilhões até 2030, fabricará ainda neste ano sistemas propulsores híbridos.