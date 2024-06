A Stellantis investirá R$ 3 bilhões no Polo Automotivo de Porto Real (RJ) para produzir dois novos carros. O primeiro será o utilitário esportivo Basalt que completará a família C-Cub da Citroën no segundo semestre deste ano. Os recursos serão aplicados para a ampliar a produção e também o lançamento de um modelo inédito no começo de 2026.