O Eclipse Cross ganha série especial Rush. O utilitário esportivo médio Mitsubishi terá 150 unidades com visual e interior personalizados. Com a nova opção, serão cinco configurações do veículo fabricado em Catalão (GO). O Mitsubishi Eclipse Cross tem preços a partir de R$ 169.990, na série especial Rush, a R$ 214.990, na HPE-S S-AWC.