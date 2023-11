A Mercedes-Benz começou a produzir um ônibus urbano 100% elétrico no Brasil. Com autonomia de 250 quilômetros ou até 300 quilômetros conforme as condições de rodagem, as primeiras unidades do eO5UU rodarão na cidade de São Paulo. O veículo, que compartilha a plataforma com o modelo a diesel, recebeu avançada arquitetura elétrica, como o conjunto propulsor incluindo eixos dianteiro e traseiro e baterias. Também a suspensão, quadro de instrumentos e ar-condicionado, entre outros equipamentos, são específicos para o modelo 100% elétrico. Com PBT de 21,2 t e tração 4x2, a montadora desenvolve nova opção que, no futuro deverá, ser 6x2 articulada.