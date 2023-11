A RS 6 Avant Performance está a caminho do Brasil. Com novo visual, a versão mais potente de todos os tempos da esperada stationwagon traz propulsão híbrida leve com motor de 630 cv e ajustes que aumentaram o conforto, a esportividade e o desempenho. O Audi RS 6 Avant Performance chegará ao país no primeiro semestre de 2024 com preço de R$ 1.193.990, na venda direta.