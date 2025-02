Enner Valencia apresenta sinais de evolução no Inter

Enner Valencia fez um gol e deu uma assistência contra o São Luiz. Max Peixoto / Especial

Um dos nomes mais comentados na pauta colorada desde 2023 é o de Enner Valencia. Oscilando entre momentos positivos e negativos, o equatoriano divide opiniões e segue sendo a esperança de gols para o torcedor do Inter.

Enner chegou com status de estrela. Uma contratação marcante para atual direção que investiu na busca do jogador que tinha se destacado na última Copa do Mundo. Um cartão de apresentação desses empolga qualquer amante do futebol.

Além de tudo que se apresentava no currículo de Valencia, ele desembarcou assumindo a responsabilidade. Sua chegada foi meteórica. O poder de decisão na Libertadores de 2023 alimentou o sonho do título que se concretizava após cada desafio. Foi assim após seu gol jogando na Argentina diante do River Plate. E seguiu a boa fase marcando um gol de alto nível técnico na altitude de La Paz, na Bolívia.

Poderíamos entender que os gols perdidos na semifinal abalaram essa relação entre Valencia e Inter. O futebol pode ser cruel e injusto, mas tem limite. Jogadores importantes ao longo da história da bola pecaram na hora da decisão. A crítica pontual deve ser realizada, mas um evento isolado deve ser tratado como um evento isolado e não como regra. Tanto que após a eliminação na Libertadores a resposta foi imediata. Depois de ser aplaudido ironicamente pelo torcedor do Grêmio, Enner decidiu o Gre-Nal a favor do Inter. Podemos chamar isso de equilíbrio de emocional ou algo do tipo.

O grande problema de Enner chegou na temporada passada. A falta de força física fez com que avaliações como “sem vontade” e “jogador ruim” tomassem conta da opinião popular. O ônus de tanto holofote é quando as coisas não funcionam positivamente. A crítica pesa e a cada partida a cobrança se transforma em peso para o atleta e todo o seu ambiente. É assim quando falamos, principalmente, de futebol brasileiro.

Durante o ano passado entendi que apenas o encerramento da temporada poderia oxigenar o ambiente para o equatoriano. Através do trabalho realizado por Roger, Paixão e D’Alessandro o Inter poderia recuperar uma de suas grandes estrelas. Parece que estamos chegando nesse caminho.

Ainda é cedo para dizer o que Valencia pode fazer pela camisa do Inter. O nível dos adversários não convence, mas na avaliação individual ele melhorou. Fazia tempo que não era protagonista da partida. Na última quarta-feira (12), mudou o jogo a favor do Inter, contra o São Luiz. Isso precisa ser valorizado. Em uma temporada recheada de competições é essencial que tenhamos atletas no seu melhor estado físico e mental.