Muitas coisas precisam de reconstrução no Rio Grande do Sul. Aquilo que pode ser restaurado ainda vai demorar para funcionar de forma integral. Alguns pontos, infelizmente, sofreram com perda total e não devem voltar. Por isso, todas as marcas e instituições do Estado devem estar unidas para amenizar o impacto da enchente. É o caso da dupla Gre-Nal.