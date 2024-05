O assunto foi levantado publicamente por Renato Portaluppi em entrevista ao SporTV. Depois de ser tema de conversas privadas entre dirigentes até de fora do Rio Grande do Sul, a possibilidade de o Brasileirão de 2024 não ter rebaixamento agora é pauta nacional. O caso será debatido no congresso técnico organizado pela CBF no dia 27 de maio. O encontro, virtual, servirá também para agendar o recomeço da competição.