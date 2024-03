O torcedor colorado segue fazendo história. Virou rotina noticiar lindas festas da torcida do Inter pelo mundo. No Beira-Rio, muitas vitórias foram embaladas pelo grito da arquibancada. Nosso apoio é capaz de mudar o cenário de um jogo. O ambiente que não está tão bom se transforma e, se as coisas já estão acontecendo, é só partir para o abraço, pois a festa é garantida.