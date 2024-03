Para não passar vergonha, não tente menosprezar as contratações que o Inter fez na janela de transferências. Foi uma das melhores do país. Não há exagero em acreditar que o Colorado realizou as melhores movimentações no mercado. Se o objetivo era se igualar aos grandes concorrentes do futebol nacional, conseguiu. O Inter está na mesma prateleira de nível técnico que Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro.